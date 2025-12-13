Vorteilswelt
Alps Hockey League

Zell vor Derby: „Wichtigste Spiel der Saison!“

Salzburg
13.12.2025 13:00
Eisbär Nick Huard reist mit seinen Eisbären heute nach Kitzbühel.
Eisbär Nick Huard reist mit seinen Eisbären heute nach Kitzbühel.(Bild: Johannes Radlwimmer)

In der Alps Hockey League gastiert heute (19.30) Meister Zell bei Erzrivale Kitzbühel. Für Goalie Alex Schmidt und Stürmer Paul Schmid die erstmalige Rückkehr in den Sportpark seit dem umstrittenen Wechsel von der Gamsstadt an den Zeller See.

Für die Zeller geht‘s in Tirol aber nicht nur um den Derbysieg, sondern nach zwei Niederlagen am Stück (0:1 in Ritten, 1:5 gegen Unterland) auch darum, auf die Siegerstraße zurückzukehren.

Ich denke, es ist das bisher wichtigste Spiel der Saison für uns.

Nick HUARD, Eisbären-Stürmer

„Wir wollen unsere zwei Spiele andauernde Niederlagenserie beenden“, machte Stürmer Nick Huard seine Kollegen schon heiß. Und legte sogar nach. „Ich denke, es ist das bisher wichtigste Spiel der Saison für uns“, so der Kanadier weiter. 

Zeller Eisbären haben Rang drei im Visier
Mit einem Sieg könnten die Pinzgauer an den Adlern vorbeiziehen und den dritten Tabellenplatz einnehmen. Die Jungbullen haben als Tabellenführer erneut spielfrei und sind erst am kommenden Dienstag daheim gegen Jesenice wieder gefordert.

Mathias Funk
