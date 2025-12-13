Schoko-Familie aus Lofer zieht es nach Wien

Wie es läuft? Anna und Franz schauen sich an und müssen grinsen. Sie sind zufrieden. Noch bis 10. Januar läuft die Aktion. Doch schon jetzt steht fest: Eine fixe Filiale können sich die Bergers gut vorstellen. „Langfristig wäre es schon toll!“ , sagt Franz. Eine Schokolade mit dem Stephansdom haben sie schon im Angebot. Vielleicht bleibt sie.