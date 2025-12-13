Schon wieder Unfall mit Fackeln bei Krampuslauf

Gerade dem Einsatz von Pyrotechnik steht er aus Sicherheits- und Traditionsgründen skeptisch gegenüber. Der Ausrichter des Krampuslaufs von Salzburg-Gnigl gibt auch zu bedenken, dass es von Behörden oft klare Vorgaben gibt. Etwa ein Pyrotechnik-Verbot: „Wenn du als Veranstalter nicht die Regeln einhältst, dann gehört das geahndet.“