Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Jugendliche verletzt

Schon wieder Unfall mit Fackeln bei Krampuslauf

Salzburg
13.12.2025 09:00
Immer wieder gibt es bei Krampusläufen Zwischenfälle und sogar Verletzungen mit Bengalos und ...
Immer wieder gibt es bei Krampusläufen Zwischenfälle und sogar Verletzungen mit Bengalos und Feuer. (Symbolbild)(Bild: EXPA/ JFK)

Gleich bei zwei Veranstaltungen rund um Krampusläufe wurden Jugendliche mit Bengalos verletzt. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen im Fall eines verletzten 14-Jährigen. Experten warnen davor, beim Brauchtum stärker auf Spektakel als auf Sicherheit zu setzen.

0 Kommentare

Auch wenn die Zeit der Krampusläufe im Bundesland mittlerweile vorbei ist, gibt es noch Nachwehen. Zwei Wochen nach dem Krampusrummel von Lofer wurde bekannt, dass es beim Einlauf der Passen zu einem Unfall kam.

Krampusse zündeten bengalische Feuer. Ein 14-jähriger Bursch bekam einen Teil der Fackel ins Auge. Der Einheimische, der hinter einer Absperrung stand, wurde dabei verletzt. Die Polizei bittet um Hinweise zum Unfallhergang. Im Jahr 2023 hatte sich in Lofer ein Krampus mit einem Sprengkörper Teile der Hand weggesprengt.

Zitat Icon

Das Bewusstsein für den Brauch gerät ins Hintertreffen. Jeder will Spektakel, aber bitte nicht um jeden Preis.

Hannes Brugger, Obmann Heimatvereine

Bild: Andreas Tröster

Erst vergangenes Wochenende verletzte in Neukirchen am Großvenediger ein Krampus eine 13-Jährige. Der Lauf-Teilnehmer zog das Mädchen über eine Absperrung und verbrannte sie dabei mit einem Bengalo. Hannes Brugger, Obmann der Heimatvereine, sieht die jüngsten Unfälle mit Sorge: „Das Bewusstsein für unseren Brauch gerät verloren.“

Lesen Sie auch:
Symbolbild
Kapsel weggesprengt
14-Jähriger mit Bengalen bei Krampuslauf verletzt
12.12.2025
Salzburger als Opfer
Falscher Bankmitarbeiter ergaunerte tausende Euros
12.12.2025
Krone Plus Logo
Täter selbst gestellt
So erlebte „Kebab-König“ den wilden Messer-Angriff
11.12.2025

Gerade dem Einsatz von Pyrotechnik steht er aus Sicherheits- und Traditionsgründen skeptisch gegenüber. Der Ausrichter des Krampuslaufs von Salzburg-Gnigl gibt auch zu bedenken, dass es von Behörden oft klare Vorgaben gibt. Etwa ein Pyrotechnik-Verbot: „Wenn du als Veranstalter nicht die Regeln einhältst, dann gehört das geahndet.“

Porträt von Maximilian Kronberger
Maximilian Kronberger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Die Streckenmaut für den Brenner – hier die Mautstelle Schönberg – stieg von 66 auf 72 Euro.
Schnell noch kaufen
Asfinag-Mauttarife: Erhöhung um satte 9 Prozent?
US-Präsident Donald Trump und Jeffrey Epstein im Gespräch mit einer Frau
Mit jungen Frauen
Epstein-Affäre: Neue Fotos von Trump aufgetaucht
Greenpeace-Aktion
Aktivisten färben Platz um Triumphbogen orange ein
Atmosphärischer Fluss
Schwere Überschwemmungen in den USA und Kanada
Smog in Bosnien
Luftverschmutzung sorgt für Flugchaos in Sarajevo
Top-3

Gelesen

Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
151.793 mal gelesen
Salzburg
Ötzi-Tochter schnappt Naschenweng TV-Job weg
138.969 mal gelesen
Krone Plus Logo
Gegenüber der „Krone“ hatte Lisa-Marie Friedle bereits angekündigt, sich „nicht auf ein Format ...
Tirol
15 Monate bedingt für Benko, Gattin freigesprochen
132.456 mal gelesen
Freispruch für Nathalie Benko, der gefallene Immobilienjongleur selbst bekam weitere 15 Monate ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf