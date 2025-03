Musikzweig der Mittelschule Zell bangt um Zukunft

Nach 42 Jahren soll der Musik- und Zeichenzweig der Mittelschule Zell am See schließen. Um die Finanzierung herrscht diesbezüglich ein Streit zwischen der Stadt Zell am See und dem Land. Morgen, Dienstag, soll es um 10 Uhr zu einem Gespräch zwischen Bildungsdirektion und Gemeinde kommen.