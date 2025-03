Taxigast erschossen: Neue brisante Details bekannt

Vermutlicher Streit um Geld

Ersten Ermittlungen nach hatte der Kameruner zuvor Streit mit drei unbekannten Personen vor einem Hotel in Düsseldorf, in dem er ein Zimmer gebucht hatte. Dabei soll es mutmaßlich um Geld, möglicherweise Falschgeld, gegangen sein. Anschließend sei der Mann in ein Uber gestiegen. Der Fahrer fuhr los und blieb ganz in der Nähe an einer roten Ampel stehen.