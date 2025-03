Die ungezähmte Seite des Klostertals

Die Wanderung wird als mittelschwer eingestuft, da der letzte Abschnitt durch sehr steiles, unebenes Gelände führt und sowohl Kondition als auch eine gewisse Trittsicherheit erfordert. Der Start ist jedoch recht einfach – entlang des Bockbergwegs geht es kontinuierlich bergan, der Anstieg gestaltet sich in diesem Teil aber noch moderat. Anhand von Infotafeln entlang der ausgeschilderten Strecke erfährt man zudem interessante Fakten zur Region. So zählt Innerbarz wahrscheinlich zu den ältesten Siedlungen des Klostertals und wurde bereits im Jahr 1282 urkundlich erwähnt. Der Name Braz dürfte auf die lateinische Bezeichnung „prates“ für Wiese zurückgehen. Etwas verwirrend erscheint die politische Gliederung der Region Bludenz, welche nur im Kontext ihrer jahrhundertealten Geschichte verständlich wird.