Wie oft haben Sie Sex?

Ein Blick ins Schlafzimmer der Österreicher

Laut einer Studie haben Paare in Österreich durchschnittlich zwei- bis dreimal pro Woche Sex – zumindest in den ersten Jahren der Beziehung. Später wird es oft weniger: Einmal pro Woche oder sogar noch seltener. Singles geben an, dass sie durchschnittlich einmal im Monat oder nur gelegentlich Sex haben.