Israel: Droge soll Traumafolgen reduziert haben

„MDMA schützte am besten“, erklärt Professor Roy Salomon das vorläufige Ergebnis der Studie. Festivalgäste, die jede Substanz, die auch in Ecstasy-Pillen vorkommt, eingenommen hatten, kamen mental besser mit dem Erlebten klar. „Sie schliefen besser, hatten weniger psychische Probleme – es ging ihnen besser als den Menschen, die keine Substanz genommen hatten“, so der Professor.