In diesen Berufen werden Quereinsteiger gesucht

„Man kann sich immer verändern. Die Zeiten sind vorbei, wo man sein Leben lang in einem Job ist“, ist Katrin Muhr, interimistische HR-Direktorin beim Personaldienstleister Randstad, überzeugt. Und auch viele Arbeitgeber freuen sich über Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger, die das Unternehmen mit frischen Ideen aufmischen. Doch wie fängt man so eine berufliche Veränderung konkret an?