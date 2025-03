Hausübungen noch zeitgemäß? Regierung mauert

Von Steirer-Koalition gibt’s „Fleck“

Der steirische Bildungslandesrat Stefan Hermann will davon nichts hören: „Die Erledigung von Hausaufgaben ist ein wesentlicher Teil des Erlernens von Struktur und dem Wahrnehmen von Pflichten – Schulen führen unsere Jüngsten langsam und unter den richtigen pädagogischen Rahmenbedingungen an diese Themen heran.“ Sein Bildungs-Schatten Lukas Schnitzer sieht das ähnlich: „Leistung muss in unserer Gesellschaft wieder ein Wert mit Bedeutung sein. Wenn wir aber schon in Schulen damit beginnen, keine Leistung mehr einzufordern, bereiten wir unsere Kinder nicht auf die künftigen Herausforderungen des Lebens vor“, sagt der VP-Klubobmann.