Österreichs Schulen sind noch in der Steinzeit

Für Salcher sind es hausgemachte Probleme. Zu viele Lehrer in Teilzeit (bis zu 40 Prozent); zwanghafte Akademisierung des Berufs. „Studien belegen, dass das nichts bringt. Viel wichtiger sind vor allem in den ersten Schuljahren Unterstützung und Feedback.“ Dass es etwa in Deutschland nicht besser sei, könne keine Ausrede sein. Es brauche bessere Aus- und Fortbildung von Lehrern. Jedes Kind müsse bestmöglichen Unterricht in der Klasse erhalten. „Bei uns klaffen Anspruch und Realität zu weit auseinander.“