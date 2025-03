Deutsche Warnstreiks noch größer als geplant

Auch in Düsseldorf zeigten die Anzeigetafeln in der Früh viele gestrichene Flugverbindungen an, wie ein dpa-Reporter berichtete. Einen kompletten Stillstand schien es in der Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens aber nicht zu geben. Vereinzelt konnten Flugreisende demnach zumindest einchecken und ihr Gepäck aufgeben. Ein Ehepaar sagte, dass es per Bustransfer zum nicht vom Streik betroffenen Flughafen in Münster gebracht und von dort seine Reise antreten solle.