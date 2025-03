So wirken sich deutsche Streiks auf Österreich aus

Ein ganztägiger Warnstreik an elf deutschen Flughäfen wird am Montag nicht nur in Deutschland selbst, sondern auch in Österreich für massive Probleme sorgen. 45 Flüge zwischen Wien und deutschen Flughäfen werden abgesagt, wie der Flughafen Wien am Sonntag mitteilte. Auch zahlreiche Flüge zwischen deutschen Airports und Graz, Salzburg, Linz, Innsbruck und Klagenfurt sind betroffen.