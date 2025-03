Flugausfälle durch Streiks treffen auch Salzburg

„Wir wissen, was in dem Fall zu tun ist“, sieht es Klaus entspannt. Am Ende geht es immer um die Passagiere. Fragen, wie kommen die Passagiere von Salzburg weiter oder was passiert mit Gästen, die in Salzburg ankommen? Denn neben den gestrichenen Flügen, gibt es Ausweichflüge von München, die nach Salzburg ausweichen. „Es werden insgesamt sechs Flieger sein, die ursprünglich in München gelandet wären“, so Klaus. Alleine vier Maschinen davon sind aus der Flotte von Eurowings. Wieviele Passagiere genau mit diesen Fliegern ankommen, ist nicht klar. Der Salzburg Airport rechnet mit ungefähr 700.