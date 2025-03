Israel stoppt Stromlieferungen in den Gazastreifen

„Wir werden alle Mittel einsetzen, die uns zur Verfügung stehen, damit alle Geiseln zurückkehren und wir werden gewährleisten, dass die Hamas am Tag danach nicht mehr in Gaza ist“, erklärte Israels Energieminister Eli Cohen in einer Videobotschaft (siehe unten). Nach Ablauf der ersten Phase einer Waffenruhe hatte Israel vor einer Woche bereits einen vollständigen Stopp der Hilfslieferungen angeordnet. Hilfsorganisationen warnten vor dramatischen Folgen für die zwei Millionen Einwohner des Küstenstreifens.