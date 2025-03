Geiseln warnen vor Rückkehr zum Krieg gegen Hamas

Sie fordern den Regierungschef auf, das Waffenruhe-Abkommen mit der islamistischen Hamas vollständig umzusetzen. „Wir, die wir die Hölle erlebt haben, wissen, dass eine Rückkehr zum Krieg für die Zurückgebliebenen lebensgefährlich ist“, erklärte eine Gruppe von 56 freigelassenen Geiseln am Freitagabend in einem offenen Brief im Onlinedienst Instagram. „Setzen Sie die Vereinbarung vollständig und in einem einzigen Schritt um“, forderten sie von Netanyahu.