Protest wegen Zufahrtsstraße zu Gewerbegebiet

Dann zeigten sich doch zwei Vertreter der Kommune. „Und das war wichtig“, sind sich Vizebürgermeister Thomas Grasser (ÖVP) sowie Horst Zwischenberger (FPÖ) einig. Nun will man eine Lösung finden. „Wir werden das Thema in den Gremien behandeln, eine Kostenschätzung der Zufahrtsvarianten auf die Beine stellen“, so Grasser.