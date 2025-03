Bozen und Schirichef bringen den VSV zur Weißglut!

Dem VSV wurde beim 1:3 in Bozen auch von den Schiris übel mitgespielt! Am heutigen Sonntag muss Blau-Weiß aber wieder hellwach sein, um in der Viertelfinal-Serie auf 2:2 stellen zu können. Pearson fehlt, Lanzinger ist fraglich. KAC ist beim HC Pustertal auf das 3:1 aus. Ein Ass freut sich schon auf Hausherren-Trainer Jaspers, den er schon einmal in den Play-offs eliminiert hat.