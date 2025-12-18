32. Ausgabe: Kärntner Politik-Jahr auf 348 Seiten

Das Jahr 2025 war politisch vielschichtig – und das zeigt sich auch im neuen Kärntner Jahrbuch der Politik: Die 32. Ausgabe des umfangreichen Nachschlagewerks wurde kürzlich im Landhaus in Klagenfurt präsentiert.
Mit 348 Seiten dokumentiert das Werk die zentralen politischen Entwicklungen des Jahres und bietet gleichzeitig Analysen und Einordnungen von Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Verwaltung und Medien. Trotz eines Jahres ohne große Landeswahlen gab es in Kärnten zahlreiche politische Ereignisse, die im Jahrbuch behandelt werden: So stehen die Wirtschaftskammerwahl, die ÖH-Wahlen und die Bürgermeister-Nachwahl in Wolfsberg im Mittelpunkt. Auch die Eröffnung des Koralmtunnels zählt laut Herausgeberinnen und Herausgebern zu den bedeutenden Ereignissen des Jahres.
Peter Kaiser: „Demokratie muss verteidigt werden“
Herausgegeben wurde die 32. Ausgabe der Kärntner Jahrbuch für Politik von Kathrin Stainer-Hämmerle, Karl Hren und Karl Anderwald. Sie betonten bei der Vorstellung im Landhaus, wie wichtig ihnen eine kritische und unabhängige Darstellung der politischen Landschaft sei. „Wir wissen leider, dass unsere Demokratie jeden Tag verteidigt werden muss – das Jahrbuch trägt dazu bei“, lobt auch Landeshauptmann Peter Kaiser bei der Präsentation am Dienstag.
Insgesamt 33 Autorinnen und Autoren haben an der aktuellen Ausgabe mitgearbeitet – darunter junge Politikwissenschafterinnen und erfahrene Journalistinnen. „Zwischen dem ältesten und dem jüngsten Autor liegen knapp 65 Jahre!“, zeigte sich Hren stolz. Hochrangige Gäste wie etwa Landeshauptmann Peter Kaiser, der kürzlich aus dem Amt des Landtagspräsidenten geschiedene Reinhart Rohr, der Zweiter Landtagspräsident Christoph Staudacher, Vizekanzler außer Dienst Herbert Haupt, sowie Landesrat Peter Reichmann und Landesamtsdirektor Dieter Platzer.
