32. Ausgabe: Kärntner Politik-Jahr auf 348 Seiten

Mit 348 Seiten dokumentiert das Werk die zentralen politischen Entwicklungen des Jahres und bietet gleichzeitig Analysen und Einordnungen von Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Verwaltung und Medien. Trotz eines Jahres ohne große Landeswahlen gab es in Kärnten zahlreiche politische Ereignisse, die im Jahrbuch behandelt werden: So stehen die Wirtschaftskammerwahl, die ÖH-Wahlen und die Bürgermeister-Nachwahl in Wolfsberg im Mittelpunkt. Auch die Eröffnung des Koralmtunnels zählt laut Herausgeberinnen und Herausgebern zu den bedeutenden Ereignissen des Jahres.