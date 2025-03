Luxusuhr im Visier: Täter-Duo scheiterte kläglich

Der 72-Jährige hatte im Vorjahr mit seiner Ehefrau den Urlaub in Wien verbracht. Als das Paar am 31. Mai mittags durch die Innenstadt spazierte, kam es in der Wallnerstraße zur brutalen Tat. Ein Unbekannter stürmte plötzlich auf den Pensionisten zu und versuchte dem 72-jährigen Mann gewaltsam seine wertvolle Armbanduhr zu entreißen. Doch es gelang ihm nicht.