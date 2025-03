Trump-Dekret zur Einrichtung von „Bitcoin-Reserve“

Etwas Ernüchterung nach Details zu Reserve

Erste Details zur Reserve für Digitalwährungen sorgten bei den Anlegern an den Kryptomärkten am Freitag aber zunächst ein Stück weit für Ernüchterung. Der Bitcoin fiel auf der Handelsplattform Bitstamp wieder unter die Marke von 90.000 US-Dollar und notierte zuletzt bei 87.864 Dollar. Damit erholte er sich aber schon wieder etwas vom Tagestief, nachdem er in der Nacht in einer ersten Reaktion auf Details zur Digitalwährungsreserve noch unter die Marke von 85.000 Dollar gerutscht war.