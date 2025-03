Vor Frühjahrs-Anpfiff: Klub „verliert“ Kabinen!

Da aber am Freitag in der OÖ-Liga das Frühjahr beginnt und auf Bad Ischl am 15. März mit dem Derby gegen Mondsee das erste Heimspiel wartet, hatte Zeppetzauer eine Containerlösung angedacht – hieß im Klartext: Heim- und Gästemannschaft sollten in zwei großen Containern untergebracht werden, das Schiedsrichter-Team in einem kleinen.