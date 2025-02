Welche Rolle spielt Stefan Pierer jetzt bei KTM?

„Früher hat er den anderen erklärt, wie Wirtschaft geht. Dabei hätte er sich wohl besser mehr um sein eigenes Unternehmen kümmern sollen“ – Aussagen wie diese bekommt man in der Innenstadt von Mattighofen zu hören, wenn man in diesen Tagen mit Bürgern über KTM spricht. Schnell fällt der Name Stefan Pierer, der als Eigentümer bis vor kurzem auch Vorstandschef des in die Insolvenz geschlitterten Motorradherstellers aus der Stadt im Innviertel war.