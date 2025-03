BMW-Chef ist alarmiert: „Einzelne Organe versagen“

Umsatz: 4,4 Milliarden Euro und damit im Vergleich zu 2024 gestiegen; produzierte Motoren: 1,187 Millionen Stück; Investitionssumme: 562 Millionen Euro, wobei der Großteil in die neue E-Motoren-Fertigung floss; Mitarbeiterzahl: von zuvor 4700 auf 4900 gewachsen - diese Zahlen und Fakten präsentierte BMW-Steyr-Chef Klaus von Moltke am Montag. „Wir haben in der Tat ein erfolgreiches Jahr 2024 in Steyr gehabt“, sagte der Geschäftsführer des größten Motorenwerks des deutschen Premium-Fahrzeugherstellers. Ruhekissen ist das aber keines. Mit der „Krone“ sprach Klaus von Moltke über ...