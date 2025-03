Kurzer Prozess nach drei gesprochenen Urteilen

„Sowas hab´ ich noch nie erlebt“

Es ging also nur noch um die Strafhöhe. Anwalt Andreas Mauhart wollte, dass es „deutlich unter die 14 Jahre geht, die beim zweiten Mal ausgesprochen worden waren“. Bei der dritten Verhandlung waren es bekanntlich 15 Jahre geworden. Als Hauptgrund für die Reduktion gab er an, dass seine Mandantin nun 32 Monate in U-Haft war, isoliert, völliges Kommunikationsverbot mit Kindern und anderen Familienmitgliedern. „Sowas hab´ ich noch nie erlebt“, verlangte der Anwalt, dass diese mildernd angerechnet wird.