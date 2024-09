Mordprozess geht bereits in die dritte Runde

Was war geschehen?

In der Nacht am 2. August 2022 war der Vater mit einem langen Schnitt am Hals im Bett seines Hauses in St. Florian am Inn aufgewacht. Der Verletzte hatte um Hilfe geschrien, aber keinen Täter gesehen. Dank einer Notoperation konnte sein Leben gerettet werden. In der ersten Einvernahme sprach die 32-Jährige von Notwehr, er habe sich an ihr vergehen wollen.