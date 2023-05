Richter setzten Urteilsspruch der Geschworenen aus

Wüste Szenen sollen sich am Abend des 2. August in St. Florian am Inn abgespielt haben. Eine gebürtige Tschechin (32) soll ihrem Ehemann eine höhere Dosis ihrer Antidepressiva ins Gulasch gemischt und ihn damit betäubt haben. Als der 40-Jährige auf der Couch einschlief, soll sie mit einem scharfen Küchenmesser versucht haben, ihm die Kehle durchzuschneiden. Der Mann wachte zum Glück dabei auf und schrie um Hilfe.