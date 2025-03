„Zuhälter“ war auch als Schul-Einbrecher aktiv

„Es war ein Fehler, und ich will es in Zukunft besser machen“, meinte ein 20-jähriger Angeklagter am vergangenen Donnerstag nach seiner Verurteilung zum Richter am Landesgericht Wels. Er soll seine damals erst 17-jährige Freundin rund ein Jahr lang über eine Handy-App an bis zu 100 ältere Freier angeboten haben, obwohl sie das nicht wollte.