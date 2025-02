20-Jähriger soll Freundin zum Sex angeboten haben

In schwarzer Hose und weißem Hemd betritt der milchgesichtige Beschuldigte am Donnerstag den Schwurgerichtssaal am Landesgericht Wels. Als der Staatsanwalt die Anklage verliest, wird es ruhig im Raum. Angeklagter und Opfer sollen sich 2021 kennengelernt haben. Während sie Zuneigung für den 20-Jährigen empfunden hätte, wäre die Beziehung seinerseits platonisch gewesen.