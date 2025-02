Nach 151 Tagen: So kam es doch noch zum Zuckerl

Nach 13 Jahren sind die Pinken am Ziel

Zwar müssen die NEOS das Regierungsprogramm noch von ihren Mitgliedern abstimmen lassen, aber es gilt als so gut wie fix: Erst 13 Jahre nach der Gründung, sitzen sie erstmals in der Regierung. Darauf sei sie „sehr stolz“, so Meinl-Reisinger. Da kann man den Pinken nur wünschen, dass ihnen ein Schicksal wie der FDP in Deutschland, die bei den Wahlen aus dem Bundestag flog, erspart bleibt.