Keine Leuchttürme, aber ordentliche Politik

Nüchtern betrachtet: Das Land erwartet von dieser Regierung keine Leuchttürme. Sie wird es auch gewiss nicht in allen Belangen schaffen, „jetzt das Richtige zu tun“. Aber wir müssen ihr und uns wünschen, dass es dieser aus der Not geborenen Regierung wenigstens gelingt, in vieler Hinsicht das Richtige zu tun. Keine strahlenden Leuchttürme – aber in unserem Land darf wenigstens nicht das Licht ausgehen. Die Erwartung ist gering, die Forderung ist klar: Die Regierung muss ordentliche Politik für das Land, für die Österreicherinnen und Österreicher machen.