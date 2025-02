Der undankbarste Job im Zuckerl geht an …

Soll. Soll. Soll. Auf 210 Seiten geht das Zuckerl viele heiße Themen an. Zumindest in den Überschriften – was darunter steht, muss in vielen Fällen von der neuen Staatssekretärsregierung erst konkretisiert werden. Der undankbarste Job in dieser Konstellation: wohl der des Finanzministers. Der sollte Andreas Schieder zufallen.