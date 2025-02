Kickl ätzt über Koalition: „Das gab es noch nie“

Kritik an Vorgehen beim Thema Vollspaltenboden

Auch beim Tierschutz sei noch Luft nach oben, erklärte die Organisation Vier Pfoten, besonders was das Thema Vollspaltenböden betrifft. „Das Abkommen hält lediglich fest, dass gemäß den Vorgaben des Verfassungsgerichtshofs eine neue Frist für ein Verbot spätestens Ende Mai 2025 beschlossen werden muss“, wird in einer Aussendung erklärt. Die Organisation fordert aber ein echtes Verbot. „Das würde aber bedeuten, dass Schweine künftig auf Stroh und nicht auf Beton – mit oder ohne Spalten – stehen müssen.“