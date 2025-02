Clubs sollen für Schäden bei Fanmärschen aufkommen

Müll, lange Betriebspausen der Straßenbahn, hohe Polizeikosten und Gewalt: Fanmärsche von Fußballfans verursachen enorme Ausgaben und verunsichern viele Menschen. „Muss das wirklich sein? Und muss die Allgemeinheit tatsächlich für all das aufkommen, während die Vereine Gewinne aus den Veranstaltungen ziehen? Ich denke nicht“, ist Neo-Linzplus Gemeinderätin Brita Piovesan überzeugt. Per Fraktionsantrag will sie das Thema in der nächsten Gemeinderatssitzung am 13. März zur Diskussion stellen.