In alter SPÖ-Hochburg hat jetzt die ÖVP gut lachen

Es ist ein bemerkenswerter Niedergang, den die einst so stolze SPÖ Köflach hinter sich hat: 2015 stürzte sie von 59 auf 34 Prozent ab, fünf Jahre später ging es mit knapp 15 Prozent endgültig in den Keller. Interne Unstimmigkeiten, Abspaltungen und Wechsel an der Spitze haben sich bemerkbar gemacht.