Neuer KI-Butler für zu Hause sorgt für Aufsehen

„Werden alle unseren Helfer zu Hause haben“

Das Unternehmen 1X, das unter anderem von OpenAI finanziell unterstützt wird, testet Neo Gamma aktuell in ausgewählten Haushalten. CEO Bernt Børnich erklärte: „Es gibt eine nicht allzu ferne Zukunft, in der wir alle unseren eigenen Roboterhelfer zu Hause haben werden.“ Ziel sei es, Neo Gamma so schnell wie möglich in den Alltag der Menschen zu integrieren.