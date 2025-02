Deutsche Busse krachten zusammen: 30 Verletzte

Busse an Front stark beschädigt

Die Frontscheiben beider Fahrzeuge waren demnach stark beschädigt und die Busse deformiert. Scherben und Fahrzeugteile lagen auf der Straße verteilt. Weshalb es zu dem Unfall gegen 9.10 Uhr kam, ist noch unklar. Polizei und Rettungskräfte waren noch im Einsatz. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls an Ort und Stelle. Auch eine Drohne schwebte am Vormittag über dem Unglücksort.