Auf Schloss Hollenburg werden Hochzeitsträume wahr

Exklusive Events in historischen Gemäuern

Zusammen mit Event-Lady Julia Römer ziehen die beiden am 9. März auf Schloss Hollenburg einen Hochzeitsmarkt mit 35 Ausstellern und Foodtrucks auf. Die künftigen Ja-Sager können in entspannter Atmosphäre mit Dienstleistern reden und sich inspirieren lassen. „Das Schloss soll als vielseitiger Veranstaltungsort aufgebaut werden“, so die Veranstalterinnen.