OP-Säle der Chirurgie West sind jetzt klimafit

Eine Ampel zeigt in Echtzeit, wie voll der Filter ist. Springt die Ampel auf Rot, wird der Filter ausgewechselt und kann dann zur Aufbereitung an den Anbieter zurückgeschickt werden, der das Narkosegas rückgewinnt. Bei Niedrigfluss-Narkosen muss der Filter je nach Auslastung alle drei bis vier Tage gewechselt werden, was im laufenden Betrieb durch einfaches Umstecken möglich ist. Die vollen Filter werden gesammelt und in größeren Mengen retourniert bzw. ausgetauscht.