LKH Salzburg setzt auf Pflegerinnen aus Südamerika

„Bitte sprechen Sie schön“

„Sehr gut. Aber die Sprache war am Anfang richtig schwer“, erzählt Sofia. „Ich bin aus Kolumbien und neu hier. Bitte sprechen Sie langsam und schön“, sagte sie anfangs ihren Patienten. Jetzt ist das nicht mehr nötig. Manchmal rutscht ihr sogar ein Dialektwort heraus. „Mit gefällt es hier gut. Und ich als Frau darf am Abend hinausgehen. In Kolumbien geht das nicht, aber hier ist alles sicher“, sagt Camila zufrieden. Ihre Ankunft am Salzburger Flughafen ließ sie noch zittern. „Es war April und ganz kalt. Ich hatte gar nichts Warmes dabei“, lacht sie heute.