Fast 50 Millionen Euro für Psychiatrie-Bauten

Das Suchthilfezentrum befindet sich bereit im Bau. Es wird auf der Fläche des früheren Parkplatzes errichtet, wo auch ein Parkhaus hochgezogen wird. Derzeit sind die Einrichtungen zur Betreuung und Behandlung suchtkranker Menschen auf mehrere Standorte in der Stadt Salzburg aufgeteilt. Nun sollen die Akutversorgung für qualifizierte Entzüge und die weiterführenden Angebote und die therapeutischen Behandlungen durch den Verein Suchthilfe in einem Haus zusammenrücken. Das Suchthilfezentrum soll in der ersten Hälfte des kommenden Jahres in Betrieb gehen, das Parkhaus soll bereits heuer gegen Jahresende eröffnet werden.