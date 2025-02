Wie Pleite in Heimat von KTM zum Mutmacher wird

Wer KTM sagt, der sagt in einem Atemzug auch Mattighofen. In der 8246 Einwohner großen Stadt hat der Motorradhersteller seine Zentrale, hier schlägt auch das Herz der Produktion, die derzeit allerdings still steht. Die Anspannung vor der Abstimmung über den Sanierungsplan am Dienstag ist hier groß. Warum ausgerechnet eine Pleite zum Mutmacher wird, lesen Sie hier.