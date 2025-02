Koalition: Verhandler vor „entscheidendem Schritt“

„GroKo“ bräuchte verlässlichen Junior-Partner

Wichtig wäre allerdings für die große Koalition nun, einen verlässlichen Partner zu finden, mit dem man möglichst rasch ein Doppel-Budget beschließen könnte. Hier würden sich in erster Linie NEOS und Grüne anbieten. Ob diese jetzt schon in die Gespräche eingebunden sind, ist unklar – ebenso ob eine formale Koalition mit einer der beiden Parteien angestrebt wird. An sich hätten ja ÖVP und SPÖ eine Mehrheit im Nationalrat, die aber nur mit einem Mandat abgesichert ist.