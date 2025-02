Nach Pleite: Familienbetrieb rettet Alu-Spezialist

In den letzten Tagen war dann schon die Rede davon gewesen, dass die Gespräche kurz vor dem Abschluss stehen. Seit Montagmittag ist klar: Für das Unternehmen in Vöcklabruck, das zuletzt zu 100 Prozent im Eigentum der seit Ende November insolventen KTM Components GmbH gestanden war, geht es weiter. Die METTEC GUSS Metallgießerei und Formenbau GmbH mit Sitz in Wels hat sich die am wirtschaftlichen Abgrund stehende Firma gesichert und gibt ihr eine Zukunft.