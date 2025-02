Angebot verbessert: KTM zahlt Schulden im April

In 13 Tagen wird am Landesgericht in Ried im Innkreis über den Sanierungsplan der KTM AG, der KTM Components GmbH und der KTM Forschungs & Entwicklungs GmbH abgestimmt. Rechtzeitig vor den entscheidenden Gerichtsterminen und dem Schicksalstag am 25. Februar machte der in die Insolvenz geschlitterte Motorradhersteller seinen Gläubigern ein besseres Angebot.