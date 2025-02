Wie Firma aus Wolfern Hunger auf Skihütten stillt

Die Tiefkühl-Lebensmittel von Weinbergmaier nehmen den Mitarbeitern in den Küchen der Gastro-Betriebe viel Arbeit ab. Ob man da vom grassierenden Fachkräftemangel in der Gastronomie profitiert? „Die Branche ist in einem Riesen-Umbruch und gerade der Fachkräftemangel ist nach wie vor ein Top-Thema, aber natürlich auch das ökonomische Umfeld. Was bleibt dem Gastronomen unterm Strich übrig? Da kämpfen viele. Da hinein stoßen wir mit unseren Angeboten. Wir liefern die österreichische Küche convenient – und das mit hoher Qualität“, so der Manager, der gemeinsam mit Christian Kübek den Lebensmittelhersteller mit Sitz in Wolfern führt.