Personaldienstleister von KTM-Museum ist pleite

Die Convey X GmbH ist die siebente Firma, die in den letzten Monaten im KTM-Umfeld in die Pleite schlitterte. Am 29. November 2024 waren ja die Sanierungsverfahren über die KTM AG, die KTM Components GmbH und die KTM Forschungs & Entwicklungs GmbH eröffnet worden. Am 13. Dezember schlitterte die Vöcklabrucker Metallgießerei GmbH, eine 100-Prozent-Tochter der KTM Components GmbH, in den Konkurs. Am 7. Jänner stellten dann die Pierer E-Commerce GmbH und die Avovodo GmbH, ebenfalls direkt mit KTM verbundene Unternehmen, jeweils Sanierungsanträge. Zwei Wochen später erwischte es mit der RJ-Werkzeugbau GmbH einen KTM-Zulieferer: Konkurs!