KI-Wettrüsten lässt CO2-Emissionen gehörig steigen

Jedoch gibt es auf der anderen Seite ebenso die Hoffnung, dass KI einen Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels leisten kann. Ein Bericht der US-amerikanischen Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG) sieht so etwa das Potenzial, dass KI-Anwendungen helfen können, die Treibhausgasemissionen erheblich zu reduzieren. Bis 2030 könnten so fünf bis zehn Prozent Einsparung möglich sein, hieß es in der Studie „How AI Can Speed Climate Action“. Ebenso könnte die KI-Effizienz auch gesteigert werden und so ihr Energieverbrauch wieder sinken. Derzeit scheint die KI aber vor der Aufgabe zu stehen, ihre Versprechungen auch auf nachhaltige Weise einzulösen.