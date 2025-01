Klimaschützer warnen vor Renaissance der Atomkraft

In Temelín, dem Standort des tschechischen Atomkraftwerks mit zwei in Betrieb befindlichen Reaktoren, sollen Pläne für den Bau eines sogenannten Small Modular Reactor (SMR) Realität werden. Doch statt einer technologischen Zukunftsvision zeige das Projekt – so Greenpeace-Chef Alex Egit – vor allem eines: die Rückkehr zu den altbekannten Problemen der Atomenergie – gepaart mit neuen Sicherheitsrisiken.