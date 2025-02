Papst verbrachte „eine ruhige Nacht“ im Spital

Verschlimmerung der Bronchitis

Der Vatikan betonte am Freitagnachmittag, der 88-Jährige habe „infolge der Verschlimmerung seiner Bronchitis in diesen Tagen“ eine medikamentöse Behandlung begonnen. Er sei in einem „relativ guten klinischen Zustand“ und weise leicht steigendes Fieber auf. Erste Diagnosen hätten eine Atemwegsinfektion ergeben.